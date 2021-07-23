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中華郵政內勤確診 黃珊珊：匡列11人居家隔離

中央社 / 台北23日電

中華郵政公司今天證實一名內勤技術科股長COVID-19 PCR檢測陽性。北市副市長黃珊珊表示，確診者已至安心檢疫所，匡列11人居家隔離並擴大篩檢接觸者。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中華郵政今天也再度傳出有員工確診，中華郵政證實，台北郵局一名不會接觸到民眾的內勤技術科股長，昨天晚上通報COVID-19核酸檢測為陽性，感染源目前不明。

台北市副市長黃珊珊在疫情記者會上表示，該確診者已至安心檢疫所，並匡列11人居家隔離，今天會移到防疫旅館。

黃珊珊表示，台北郵局採異地辦公， 環境已完成清消並停止上班3天，也已得知確診者的班表與座位，正在調閱相關足跡，將擴大篩檢接觸者。

新冠肺炎 COVID-19

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