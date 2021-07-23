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境外移入基因定序再增6例Delta！國內以Alpha株為大宗

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

中央流行疫情指揮中心今日公布最新基因定序，醫療應變組長羅一鈞指出，根據7月17日至22日境外個案中有7例變異珠，分別為6例六個Delta變異株，來自緬甸印尼等，另1例為Gamma巴西變異株，是由阿根廷轉機入境。

他表示，目前還有針對本土18例確診個案進行基因定序，18例都是英國Alpha變異株，來源自雙北、桃園、台中等地，「從南到北都還是以英國變異株，未發現有新增本土Delta病例。」截至今日，國內共發現35例Delta變異株，其中12例跟本土群聚有關係，另有2例巴西變異珠。

指揮官陳時中表示，全球都還是有Delta變異株為主，就像是WHO所講，已經變成主流變異株，目前台灣多為英國Alpha株流行比例高。

7月17日至22日境外移入確定病例病毒定序結果。圖／指揮中心提供
7月17日至22日境外移入確定病例病毒定序結果。圖／指揮中心提供

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