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境外移入基因定序再增6例Delta！國內以Alpha株為大宗
中央流行疫情指揮中心今日公布最新基因定序，醫療應變組長羅一鈞指出，根據7月17日至22日境外個案中有7例變異珠，分別為6例六個Delta變異株，來自緬甸印尼等，另1例為Gamma巴西變異株，是由阿根廷轉機入境。
他表示，目前還有針對本土18例確診個案進行基因定序，18例都是英國Alpha變異株，來源自雙北、桃園、台中等地，「從南到北都還是以英國變異株，未發現有新增本土Delta病例。」截至今日，國內共發現35例Delta變異株，其中12例跟本土群聚有關係，另有2例巴西變異珠。
指揮官陳時中表示，全球都還是有Delta變異株為主，就像是WHO所講，已經變成主流變異株，目前台灣多為英國Alpha株流行比例高。
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