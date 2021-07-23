快訊

莫德納疫苗只剩82萬劑！還有277萬人等打第2劑

整理包／110指考戰士把握最後週末！各科考前衝刺重點一次看

7月23日疫情懶人卡／特殊交友圈染疫累計41例 北市確診者足跡跨3縣市

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月22日疫情懶人卡

▌特殊交友圈染疫擴大 桃+6竹+1

「特殊交友圈」染疫擴大，桃園昨天再增6例，竹市也新增1例30多歲男子確診，相關傳播鏈累計41例。桃市衛生局長王文彥認為這群人「社交情形活躍」，呼籲透過手機軟體交友者，應避免過度親密行為。...more

▌北市公布3確診足跡 2感染源待釐清

台北市政府昨公布3例確診者足跡，橫跨北捷、高鐵台南站等，其中案15609為桃園確診個案，是CITYLINK松山壹號店無印良品員工，另外兩例感染源尚待釐清。...more

▌新北三重1銀樓 確診者足跡連4天

新北昨新增11名確診案例，4例為新案例、7例為居家隔離陰轉陽。市長侯友宜說，4例新增案例僅有2例還在疫調當中，其餘感染源都非常清楚。...more

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

7月23日疫情懶人卡／特殊交友圈染疫累計41例 北市確診者足跡跨3縣市

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

特殊交友圈染疫擴大 桃+6竹+1

桃園市「特殊交友圈」染疫擴大，桃園昨天再增6例，竹市也新增1例30多歲男子確診，相關傳播鏈累計41例。

新北三重1銀樓 確診者足跡連4天

新北昨新增11名確診案例，4例為新案例、7例為居家隔離陰轉陽。市長侯友宜說，4例新增案例僅有2例還在疫調當中，其餘感染源...

北市居隔者 今起全送防疫旅館

中央昨天公布台北市有11例確診，台北市長柯文哲指出，其中有8個是在居家隔離中被攔下，所以沒有去感染別人。柯文哲也說，為避...

北市公布3確診足跡 2感染源待釐清

台北市政府昨公布3例確診者足跡，包含高鐵台北站、捷運台北站、捷運士林站、蘆洲三蘆市場、高鐵台南站、松山區7-11超商、C...

7月22日疫情懶人卡／桃園6確診與特殊交友圈有關 屏東傳首例Delta病毒死亡

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。