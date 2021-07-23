7月23日疫情懶人卡／特殊交友圈染疫累計41例 北市確診者足跡跨3縣市
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月22日疫情懶人卡）
▌特殊交友圈染疫擴大 桃+6竹+1
「特殊交友圈」染疫擴大，桃園昨天再增6例，竹市也新增1例30多歲男子確診，相關傳播鏈累計41例。桃市衛生局長王文彥認為這群人「社交情形活躍」，呼籲透過手機軟體交友者，應避免過度親密行為。...more
▌北市公布3確診足跡 2感染源待釐清
台北市政府昨公布3例確診者足跡，橫跨北捷、高鐵台南站等，其中案15609為桃園確診個案，是CITYLINK松山壹號店無印良品員工，另外兩例感染源尚待釐清。...more
▌新北三重1銀樓 確診者足跡連4天
新北昨新增11名確診案例，4例為新案例、7例為居家隔離陰轉陽。市長侯友宜說，4例新增案例僅有2例還在疫調當中，其餘感染源都非常清楚。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月22日本土增30例、3境外、4死
▪【今日疫情懶人卡】特殊交友圈染疫累計41例 北市確診者足跡跨3縣市
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
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