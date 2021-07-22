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高雄21天零確診 陳其邁：23日公布部分解封配套

中央社 / 高雄22日電
高雄市長陳其邁。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁。圖／高雄市政府提供

隨著本土疫情趨緩，第3級防疫警戒可能在26日緩坡降級。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市連續21天無新增本土病例，明天將根據風險評估，公布部分場域及活動開放相關措施。

高雄市政府召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議會後記者會，陳其邁在會中指出，高雄連續21天零確診，目前疫苗覆蓋率突破25%，高雄共15萬2986人完成下波疫苗預約登記，將在23日至29日設置950個醫療接種站次、117個社區接種站次，請民眾按照時間分流前往施打疫苗。

面臨7月26日可能降級，高雄是否會與中央同步有條件解封。對此，陳其邁回應，各場域將根據風險評估，以積極管理、有效開放為原則，前提是管理配套措施要做好，明天會公布部分場域及活動開放相關措施。在各類別團體場域開放，市府會在第一次開放提供快篩服務，讓市民安心。

在居家保母接種疫苗方面，高雄市衛生局表示，高市規劃讓保母提前施打，目前已完成造冊，預計下週開始陸續通知施打。在補教業者部分則正由教育局陸續造冊當中，之後會分批通知接種，但中央相關疫苗尚未核定。

新冠肺炎 COVID-19 陳其邁

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