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桃園特殊交友確診男曾到台中！足跡曝光 高鐵、綠園道、汽旅入列
台中市今天在本土、境外、社區快篩陽性「三零」，並公布一例桃園市確診案例15567在台中足跡。桃園市政府說明，案15567與特殊交友圈感染鏈有關。台中市衛生局長曾梓展說明，案15567為30多歲男子，目前待業中，7月14日、15日搭高鐵南下台中探親，足跡包括勤美誠品綠園道，優勝美地汽車旅館太原會館等地。
曾梓展說，案15567在7月19日出現胸悶、吃東西沒有味道等不適，經購買快篩試劑呈陽性後就醫確診，CT值15.62。
曾梓展說明，案15567曾在7月14日、15日與在桃園家人到台中探親，14日從桃園搭乘高鐵至台中探親，當日曾與朋友至勤美誠品綠園道，住優勝美地汽車旅館太原會館，15日再搭乘高鐵返回桃園，衛生局已匡列居家隔離親人及朋友共5人，其中4人PCR陰性，1人採檢中、自主健康管理4人都在PCR採檢中。
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