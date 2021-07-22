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桃園確診+7足跡多達20處 好事多、家樂福和全聯都上榜
桃園今天新增7例新冠肺炎本土確診個案，其中6例有確診者接觸史，1例感染原因待查。
桃園市政府也公布確診者相關足跡，家樂福經國店及家樂福旗下多家超市上榜，全聯桃園中埔店、桃園建國店也有相關足跡，其他地方分別有好市多南崁店、力行市場、台西蔬果健康中心（桃園區中正路）、桃園假日花市等地，呼籲民眾做好自我健康監測。
另外，有關近日特殊交友圈，市府也整理出關係圖，稍後將在疫情說明會直播說明。
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