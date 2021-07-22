京站威秀進行全面消毒 百貨賣場加強清潔

北市政府接獲確診個案通知，一名京站威秀員工確診。由於台北車站地下街近日傳出多起確診案例，為避免感染風險並加強防疫，包含京站時尚廣場及京站威秀影城在19日晚間也臨時公告自主停業一天，進行全面消毒。京站威秀也自主停業三天，今天進行清消作業，同棟的百貨賣場則加強清潔作業。 接獲確診個案通知，為避免感染風險並加強防疫，京站威秀自主停業三天，今天進行清消作業，同棟的百貨賣場則加強清潔作業。記者邱德祥／攝影

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