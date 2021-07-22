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苗栗持續0確診 縣長徐耀昌籲懷抱「三心」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌。報系資料照／記者范榮達攝影
苗栗縣長徐耀昌。報系資料照／記者范榮達攝影

苗栗縣今天維持零確診，全縣累計本土548例、境外13例，其中3例死亡；全縣獲撥疫苗數11萬1600劑，至7月21日累計接種10萬6690人次，疫苗接種使用率達95.60%，18歲以上人口的疫苗覆蓋率達23.14%。

苗栗縣衛生局指出，公費疫苗預約平台第3梯次將於7月23至29日接種，苗栗縣統計意願登記共3萬4338人，預約登記至7月22日，目前已預約登記接種2萬6359人，登記完成率為76.76%，請收到簡訊的民眾，把握今天最後一天的預約登記日，記得有預約才有疫苗可施打，並請按預約時間及地點準時前往接種。

苗栗縣長徐耀昌呼籲鄉親懷抱三心，也就是疫苗預約登記透明好「安心」、疫苗配送有「耐心」、醫護準備施種真「放心」，強調苗栗縣配合疫情指揮中心持續監控疫情及疫苗供貨情形，並滾動式調整各項接種政策，請鄉親注意各項防疫資訊與疫苗公告開放接種進度。

衛生局再次提醒鄉親，新冠肺炎疫苗接種間隔必須滿10周，請鄉親透過疫苗預約系統意願登記接種第2劑，並備妥疫苗接種紀錄卡、健保卡完成第2劑接種，提升苗栗縣疫苗覆蓋率及自我保護力。

公費疫苗預約平台第3梯次將於7月23至29日接種，苗栗縣規畫大型接種站。圖／苗栗縣政府提供
公費疫苗預約平台第3梯次將於7月23至29日接種，苗栗縣規畫大型接種站。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 苗栗縣 徐耀昌

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