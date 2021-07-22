快訊

政院拍板：取消7月夏日電價、用電大戶設一千度上限

直播／7月27日降警戒不解封措施 政院最新說明

染疫偷渡移工令國人擔心 黃偉哲：基因定序下午出來

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天表示，基因定序可能下午會有結果。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天表示，基因定序可能下午會有結果。記者鄭惠仁／攝影

海巡署台南海巡隊19日在台南外海查獲一艘台灣籍漁船，偷載8名非法移工，其中2名緬甸及6名印尼籍，只有1名印尼籍是陰性，衛生局懷疑可能是Delta病毒，也引起國人關心。台南市長黃偉哲今天表示，基因定序可能下午會有結果。

黃偉哲說，緬甸、印尼是新冠肺炎嚴重流行區，感謝海巡署的努力，阻絕境外，讓這些染疫的偷渡移工沒有上岸，這是不幸中的大幸。船東、船長、船員去接駁這些人，令人遺憾，也贊成漁業署吊銷執照，也希望司法單位能偵辦。

針對台南市最近有民眾施打疫苗出現不良反應，有人住院或過世，其中79歲男性在7月12日死亡，另名81歲長者目前則有中風的情況。黃偉哲表示，注射疫苗後不良反應，提CDC判別，這是專業非政治問題，家屬也同意司法相驗。其中過世一例，是在6月24日注射，18天後過世，有慢性疾病。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台南日僑優先接種疫苗爭議 北市：我們用實際行動

黃偉哲昨挺高端「是優先選擇」其實已打了兩劑AZ

鄭文燦黃偉哲表態混打高端 柯文哲：已是政治 不是科學

傳六都有首長願打高端 侯友宜：這是科學不是政治

相關新聞

CITYLINK松山壹號店無印良品員工染疫 還有確診者去逛UNIQLO

北市微解封後，影城、健身房等場域陸續傳出有確診案例，繼昨日台北京站停業一天清消，台北市松山車站CITYLINK松山壹號店昨也爆出1名無印良品員工確診，CITYLINK松山壹號店緊急公告今日停業通知；另外，還有基隆確診個案曾到該商場3樓逛UNIQLO，市府匡列22人採檢，結果均為陰性。

染疫偷渡移工令國人擔心 黃偉哲：基因定序下午出來

海巡署台南海巡隊19日在台南外海查獲一艘台灣籍漁船，偷載8名非法移工，其中2名緬甸及6名印尼籍，只有1名印尼籍是陰性，衛...

松山CITYLINK傳櫃員確診 商場緊急停業清消1至3天

CITYLINK松山壹號店傳出有專櫃人員確診，今天7月22日1樓、2樓停業1日，至於3樓則是今起7月22日至7月24日停...

嘉縣近40天零確診防疫快報喊停 力拚6成疫苗接種覆蓋率

新冠肺炎本土疫情趨緩，嘉義縣18例確診者全都康復出院，三級防疫延長期限將屆，嘉縣至今近40天零確診，縣長翁章梁連播33天...

7月22日疫情懶人卡／CITYLINK松山店緊急停業清消 東湖市場接觸者9人陰性仍待檢驗

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

北市增9例 豬肉攤商感染源不明

台北市昨天新增9例確診，包括士林區3例；大安區2例；萬華、內湖、中正、文山區各1例。市長柯文哲說，這9例中4例是居家隔離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。