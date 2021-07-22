染疫偷渡移工令國人擔心 黃偉哲：基因定序下午出來
海巡署台南海巡隊19日在台南外海查獲一艘台灣籍漁船，偷載8名非法移工，其中2名緬甸及6名印尼籍，只有1名印尼籍是陰性，衛生局懷疑可能是Delta病毒，也引起國人關心。台南市長黃偉哲今天表示，基因定序可能下午會有結果。
黃偉哲說，緬甸、印尼是新冠肺炎嚴重流行區，感謝海巡署的努力，阻絕境外，讓這些染疫的偷渡移工沒有上岸，這是不幸中的大幸。船東、船長、船員去接駁這些人，令人遺憾，也贊成漁業署吊銷執照，也希望司法單位能偵辦。
針對台南市最近有民眾施打疫苗出現不良反應，有人住院或過世，其中79歲男性在7月12日死亡，另名81歲長者目前則有中風的情況。黃偉哲表示，注射疫苗後不良反應，提CDC判別，這是專業非政治問題，家屬也同意司法相驗。其中過世一例，是在6月24日注射，18天後過世，有慢性疾病。
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