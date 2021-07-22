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CITYLINK松山壹號店無印良品員工染疫 還有確診者去逛UNIQLO

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
CITYLINK松山壹號店擬有員工染疫，緊急公告停業並進行清消。圖/截自CITYLINK松山壹號店臉書
CITYLINK松山壹號店擬有員工染疫，緊急公告停業並進行清消。圖/截自CITYLINK松山壹號店臉書

北市微解封後，影城、健身房等場域陸續傳出有確診案例，繼昨日台北京站停業一天清消，台北市松山車站CITYLINK松山壹號店昨也爆出1名無印良品員工確診，CITYLINK松山壹號店緊急公告今日停業通知；另外，還有基隆確診個案曾到該商場3樓逛UNIQLO，市府匡列22人採檢，結果均為陰性。

CITYLINK松山壹號店昨在官方臉書公告，為配合政府防疫措施，今日1至2樓商場停業一天、3樓自22日至24日停業三天並進行內部清消。

CITYLINK松山壹號店表示，為員工及顧客的安全把關，停業期間將進行完善清潔消毒措施，造成不便敬請見諒。而位於CITYLINK松山壹號店對面的CITYLINK松山貳號店，營業時間則不受影響。

北市衛生局說明，7月21日接獲CITYLINK松山壹號店樓管通報，3樓無印良品員工確診，今天剛收到桃園市疫調資料，此為桃園市確診個案案15609 。

該案於7月20日上班時接獲桃園市衛生局通知為案15504接觸者，當天即刻搭乘防疫計程車前往醫院檢查，7月21日確診陽性住院。

市府昨日已再通知CITYLINK松山壹號店，要求1至3樓今天停業一天，而確診員工所待的3樓則停業三天，同時請店長協助接觸者員工造冊，今天早上10時衛生局疾管科及松山區健康服務中心至現場實地勘查，後續將進行接觸者匡列及安排精準採檢。

另外，因基隆市確診個案15540曾至松山車站2樓UNIQLO逛街，CITYLINK松山壹號店昨日已停業一天，進行全館消毒，2樓UNIQLO則停業3天，並匡列UNIQLO相關人員10名及百貨商場營業人員12名，共22人進行採檢，篩檢結果均為陰性。

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