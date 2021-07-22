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7月22日疫情懶人卡／東湖市場接觸者9人陰性12人未出爐 高雄IKEA離職女主管傳染疫

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月21日疫情懶人卡

▌東湖市場豬肉攤確診 接觸者9人陰性12人未出爐

台北市東湖市場一名豬肉攤販昨天確診，副市長黃珊珊說，這名個案的CT值為36，匡列21名接觸者中9人PCR為陰性，另外12人則尚未出爐，將密切觀察是否有群聚狀況。...more

▌湖口裝甲兵傳確診 同單位人員快篩皆陰性

外傳新竹縣湖口鄉的裝甲兵訓練指揮部出現確診者，對此，新竹縣政府衛生局表示，有接獲協助採檢通知，但此案並非新竹縣個案，也不確定是否已經公布。軍方則表示，該名確診者為前往進訓的官兵，疑因接觸染疫親友後確診。...more

▌桃園確診今+5還預告明+3 全與特殊交友圈有關

桃園今天新增5例本土確診個案，均與特殊交友圈有關，其中一例是市府文化局員工，市府已採取緊急措施，目前同辦公大樓的文化局、圖書館和財政局264名員工採檢均陰性，圖書館和展覽館將閉館至25日，所有員工也都居家辦公，自主健康管理至25日。...more

新冠肺炎 COVID-19

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