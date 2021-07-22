IKEA前員工出境疑確診 高市匡列225人均陰性

中央社 / 高雄21日電

曾在IKEA高雄店任職的馬來西亞籍郭姓女子，入境馬來西亞時被驗出疑似陽性。高雄市衛生局今天表示，匡列225人經快篩、PCR採檢後，結果均為陰性，研判職場感染風險低。

高雄市衛生局稍早說明，郭姓女子12日從IKEA離職，因要返回馬來西亞，14日到高雄醫院採檢PCR為陰性，15日搭高鐵北上，16日從桃園機場出境，入境馬來西亞再接受檢驗，19日接獲當地衛生單位通知檢驗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，CT值29.38。

衛生局晚間發布聲明指出，本案尚未經IHR（國際衛生條例）組織證實，但仍以一貫標準，於24小時內完成疫調匡列採檢共計225人，包含密切接觸者9人及職場一般接觸者216人，經快篩及PCR採檢，結果均為陰性。

由於IKEA宜家家居高雄店今天停業清消1天。衛生局表示，經晚間專家小組會議討論決議，綜合研判職場感染風險極低，再考量IKEA已閉館清消，預計明天將恢復正常營運，所有一般接觸者則列自主健康管理至7月26日止。

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