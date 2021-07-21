北市確診者記錯足跡日期 衛生局更正重發
北市衛生局今天公布一名確診個案（案15548）足跡，曾在14日到士林區電子菸專賣店，不過衛生局晚間澄清，經調閱實聯制資料後，發現個案是在13日前往，因此重新公布足跡。
台北市衛生局今天下午公布案15548的足跡，個案曾在12日及15日上午7時至上午10時到天母古道登山，14日到士林區的「超級煙具」電子菸專賣店，17日到士林區台安藥局。
衛生局晚間發布更正聲明，19日接獲案15548確診通知後立刻進行疫調，個案自述14日曾到過士林區的「超級煙具」電子菸專賣店，不過經調閱實聯制資料後，確認個案是在13日到訪，所以重新公布個案足跡。
衛生局強調，個案要回想4、5天前的足跡有其難度，這名個案並非惡意隱瞞足跡。
台北市副市長黃珊珊今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上表示，案15548的CT值只有17，讓她比較擔心，所以提醒曾到過相同地點的民眾多多注意。
此外，議員簡舒培今天在臉書發文質疑，衛生局所公布的京站威秀影城驗票員（案15553）足跡中，出現個案從「林森重慶路口站」搭乘304路公車，然而304路公車並沒有此站點，實在是荒謬至極。
衛生局說明，電話疫調時，因語音相似，所以將「民生重慶路口」誤植為「林森重慶路口站」，發現後已在今天上午重新公布足跡。
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