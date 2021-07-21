東湖市場豬肉攤確診 接觸者9人陰性12人未出爐
台北市東湖市場一名豬肉攤販昨天確診，副市長黃珊珊說，這名個案的CT值為36，匡列21名接觸者中9人PCR為陰性，另外12人則尚未出爐，將密切觀察是否有群聚狀況。
台北市衛生局今天公布4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者的足跡，其中1例為東湖市場豬肉攤販（案15570）。
黃珊珊在北市防疫因應記者會上表示，案15570是在專案採檢中確診，CT值36，共匡列21名接觸者，其中9人PCR核酸檢測為陰性，其他結果則尚未出爐；周邊2攤商、4店面今天起停業3天，將密切觀察是否有群聚狀況。
至於其他3例個案，黃珊珊說，案15537是已打過疫苗的防疫旅館工作人員，CT值18，曾接觸過其他確診者，感染源明確；案15548的CT值只有17，讓她比較擔心；案15547則是饅頭店老闆，擴大匡列篩檢20人都是陰性，提醒曾到過相同足跡的民眾多多注意。
媒體詢問，一名皮膚科醫師（案15493）因隱瞞足跡及接觸者遭開罰新台幣16萬元，個案曾到過的WorldGym長春店被要求停業3天，因此希望向個案求償160萬元，北市是否會提供個案資訊？
黃珊珊說，大家共同的敵人是病毒而不是同胞，台灣同島一命，沒有人願意染疫，案15493雖然隱匿身分與足跡，但他去任何地方時不知道自己確診，即便相關足跡因此被要求停業，業者也沒有賠償請求權。
黃珊珊強調，政府認真保護每名確診者的隱私，不可能提供任何資料給任何人，倘若全國1萬多名確診者都被告、被求償，就不會有人願意說出足跡，從情理的角度來說，台灣人應互相包容。
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