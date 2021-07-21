新北新增2本土確診 1人感染源不明疫調中
新北市今天新增本土確診病例2人，市長侯友宜表示，其中一人是居家隔離期間陰轉陽，另一人則疑似是被朋友傳染，真正感染源仍在疫調中。
侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例2人，分別是新店1人、淡水1人，目前匡列接觸者8人。
侯友宜說，這2名確診者當中，有一人是在居家隔離期間陰轉陽，因此真正新增的確診案例為1人，疑似是10日到朋友家時被傳染，確切感染源正在疫調。
至於疑接種疫苗後死亡的通報個案，市府衛生局表示，新北今天新增2起，全市累計共98例，其中AZ疫苗87例、莫德納疫苗11例；死亡原因尚待釐清，是否與疫苗有關，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定。
衛生局說，新店區衛生所通報，76歲男性身患多重慢性病，4日接種莫德納，5日至12日作息正常，13日出現呼吸喘、血氧過低，緊急送醫不治。
新莊區衛生所通報，84歲男性身患多重慢性病，6月18日接種AZ，6月19至7月19日作息正常，20日死亡。
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