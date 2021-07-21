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隱匿足跡確診皮膚科醫師 指揮中心：打過1劑AZ疫苗

中央社 / 台北21日電

台北市一名確診COVID-19的皮膚科醫師刻意隱瞞足跡及接觸者，外傳其已完整接種2劑COVID-19疫苗仍染疫，指揮中心表示，該醫師5月中打過1劑AZ疫苗，還沒接種第2劑。

台北市副市長黃珊珊昨天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上表示，一名皮膚科醫師（案15493）在疫調時沒有詳實告知職業與足跡，衛生局將開罰新台幣6萬元至30萬元。

今天下午疫情記者會有媒體問到，該名皮膚科醫師接觸新竹確診個案，又到健身房運動，健身房可否向其提出求償。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，希望避免貼標籤，隱匿足跡部分，地方政府會根據是否有違規狀況來處置。

新冠肺炎 COVID-19

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