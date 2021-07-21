疫情趨緩終於有時間剪頭髮？陳時中：煩惱少一點

我國從5月19日全國升為三級警戒，本土新冠肺炎持續延燒兩個月。近期疫情逐漸降溫，有公衛專家推算，已六周Rt值小於1。今天指揮官陳時中終於剪去一頭亂髮現身記者會，因此外界好奇，是否因為疫情趨緩而有時間剪頭髮？陳時中則笑答，「因為頭髮有點亂啦！大家說頭髮是煩惱絲，看剪短一些煩惱可以少一點、疫情也會比較小」。

而有皮膚科執業醫師接觸新竹確診友人染疫，但隱匿到健身房運動。因此外界詢問健身房是否可向該醫師求償。陳時中表示，健身房可否求償交由法律決定。但職業別不在禁止出入健身房之內，不要貼標籤。

至於隱匿疫調的相關處分，地方政府會有事證作為處分依據，不服的話可以訴願，保障自己權益。

而這名皮膚科醫師傳出打過疫苗仍染疫，醫療應變組副組長羅一鈞則表示，該名醫師5月曾打過第一劑疫苗，但還沒接種第二劑。

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