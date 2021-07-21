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林口三井今繼續停業 侯友宜：一定要篩檢完才可復業

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
林口三井未能完成所有員工快篩，今天將繼續停業。圖／新北經發局提供
林口三井未能完成所有員工快篩，今天將繼續停業。圖／新北經發局提供

林口三井19日出現1名專櫃員工確診，雖立即啟動全體員工篩檢作業，但原定要在今天下午恢復營業，卻因篩檢還沒篩完，決定再停業1天。市長侯友宜表示，一定要篩檢完畢才可復業，因為要持陰性證明才能入場，沒篩完就沒辦法拿證明。

林口三井在19日已啟動篩檢作業，截至今天已篩檢1216人，全數陰性，但林口三井全體員工有3200人，在沒辦法完成全員快篩下，將繼續停業1天。

經發局指出，林口三井必須落實企業社會責任，加速快篩，將員工快篩狀況造冊列管，確認沒有問題才可復業，也要持陰性證明才可入場，復業前要確保消費、員工職場安全，再次清消，復業後也要落實相關防疫措施。

侯友宜說，能不能復業最重要是員工有沒有陰性證明，如果沒篩完就沒辦法拿陰性證明，看起來今天沒辦法篩完，還是要看公司能不能完成篩檢，否則就不允許復業。

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