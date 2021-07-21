7月21日疫情懶人卡／桃園確診再添2例 基隆增3例曾搭公車、區間車
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月20日疫情懶人卡）
▌基隆新增3例 市府公布台鐵、公車、超商等足跡圍堵疫情
基隆市昨天新增3例新冠肺炎確診個案，市府公布3人搭乘台鐵區間車、國光客運時間，以及前往全家超商等公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾提高警覺。...more
▌桃園確診+2 隱匿足跡男1傳7
桃園市昨天新增2例本土新冠肺炎確診個案，隱匿足跡的案15407傳播鏈再增1例，累計8例，他接觸的朋友20多歲男子，自行買快篩劑呈陽性才就醫確診，成為案15543，疫調顯示7月7日至15日9天內連續住5家旅館；另1例案15544為60多歲女性，17日起出現症狀，目前感染源不明。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月20日本土增18例、6境外、4死
▪【今日疫情懶人卡】桃園確診再添2例 基隆增3例曾搭公車、區間車
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言