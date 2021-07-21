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真相製造：假新聞的仇恨操弄...有解嗎？

7月21日疫情懶人卡／桃園確診再添2例 基隆增3例曾搭公車、區間車

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月20日疫情懶人卡

▌基隆新增3例 市府公布台鐵、公車、超商等足跡圍堵疫情

基隆市昨天新增3例新冠肺炎確診個案，市府公布3人搭乘台鐵區間車、國光客運時間，以及前往全家超商等公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾提高警覺。...more

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桃園市昨天新增2例本土新冠肺炎確診個案，隱匿足跡的案15407傳播鏈再增1例，累計8例，他接觸的朋友20多歲男子，自行買快篩劑呈陽性才就醫確診，成為案15543，疫調顯示7月7日至15日9天內連續住5家旅館；另1例案15544為60多歲女性，17日起出現症狀，目前感染源不明。...more

新冠肺炎 COVID-19 台鐵 全家便利商店 國光客運

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