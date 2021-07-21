7月21日疫情懶人卡／桃園確診再添2例 基隆增3例曾搭公車、區間車

全台施打新冠肺炎疫苗，到18日接種後死亡共444人，傳出有家屬不忍心死者解剖，無奈簽下死因非關注射新冠疫苗自願書，才拿到死亡證明。父親不幸在接種疫苗後猝死的陳先生則慶幸醫院診斷書有註明疑似預防接種受害個案，成了他為爸爸討公道的護身符，不過，檢察官點出，死亡證明書怎麼寫，才是關鍵。

2021-07-21 07:09