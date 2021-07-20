健身房爆染疫 黃珊珊：若有不明感染源將採「地下街戰略」

台北市在三級警戒微解封後，就陸續傳出京站威秀影城及欣欣秀泰員工染疫、World Gym健身房兩家分店有確診者足跡，是否調整解封模式加強管理，台北市副市長黃珊珊表示，兩間健身房非員工確診，而是確診消費者曾前往，目前都有掌握其感染源。

影城、健身房陸續傳出確診案例，對於是否比找台北車站K區地下街模式造冊篩檢、專案接種疫苗，黃珊珊回應，兩間健身房並非員工染疫，而是有確診者進入，目前均已進行環境內外清消及停業，市府也有掌握確診者的感染源，並非不明感染源。若未來有員工確診或出現不明感染源，就會考慮採取地下街焦土戰略模式。

欣欣秀泰員工確診部分，黃珊珊表示，員工自行篩檢陽性後即刻通報公司，公司有主動處理，觀傳局長劉奕霆補充，該確診新進員工，在報到時公司有給快篩劑回家自行篩檢，結果呈現陽性，今天到醫院進行快篩，結果為陰性，目前正在等待PCR篩檢結果，足跡沒有到過影城，請消費者放心。

另外，針對京站威秀影城遭內部員工爆料，高層疑似隱匿疫情且共用面罩，劉奕霆表示，市府已至京站稽查，沒有發現共用面罩的情況，未來若有發生可至觀傳局舉報。

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