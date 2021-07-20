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7月20日疫情懶人卡／World Gym長春店疑有確診者足跡 今起停業3天
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月19日疫情懶人卡）
▌又一家！World Gym長春店疑有確診者足跡 今起停業3天
全台連鎖的健身房World Gym，自微解封恢復營業後，日前站前店被公布有確診者足跡後，停業三天，19日晚間又傳出長春店也有確診者足跡，因此從7月20日起，一連三天停業清消，引發會員們的討論。
▌京站威秀影城員工確診 北市緊急疫調匡列
台北市政府昨天晚間11點，接獲確診個案通知，一名京站威秀員工確診，台北市政府接獲通報後，今早已經全面展開疫調及針對職場接觸者匡列及處理，至於相關細節會待疫調後再說明。
▌明泰科技快篩285名移工1人陽性 再用PCR採檢
網通廠明泰科技表示，配合竹科管理局要求，對公司285名移工進行快篩，快篩結果出現1名陽性反應者，再經過PCR採檢後，確認…
▌中信銀敦北分行員工確診 35位同仁採檢結果出爐
中國信託金融控股公司19日晚間宣布，中信金（2891）接獲通知，旗下子公司中國信託商業銀行1名臺北市敦北分行同仁於7月17日確診新型冠狀病毒（COVID-19），該同仁7月12日當周為居家辦公，迄確診日前一週內…
疫情快報
▪【疫情專題】7月19日本土增15例、6境外、1死
▪【今日疫情懶人卡】World Gym長春店疑有確診者足跡 今起停業3天
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
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