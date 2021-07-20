7月20日疫情懶人卡／World Gym長春店疑有確診者足跡 今起停業3天

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月19日疫情懶人卡）

▌又一家！World Gym長春店疑有確診者足跡 今起停業3天

全台連鎖的健身房World Gym，自微解封恢復營業後，日前站前店被公布有確診者足跡後，停業三天，19日晚間又傳出長春店也有確診者足跡，因此從7月20日起，一連三天停業清消，引發會員們的討論。

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