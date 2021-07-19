新北確診者涉足高雄 高市府匡列23人

新北確診個案有高雄足跡，市府匡列密切接觸者2人、一般接觸者21人，目前採檢陰性，涉足的義享時尚廣場也停業清消。高雄市長陳其邁說，該案多數時間在雙北活動，高雄感染風險很低。

衛生局簡任技正潘炤穎今天表示，昨天晚上約8時30分接到新北市府通知，新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案15513於3月15日住高雄、也在義享時尚廣場內火鍋店工作，但6月29日後離開高雄北上，就沒再到高雄。推算潛伏期，感染應與高雄較無關。

潘炤穎說，案15513可能7月初有接觸感染風險，7月11日出現咳嗽、呼吸困難、胸悶等症狀，7月17日確診，7月18日新北市府通知高市府。

潘炤穎表示，高市府接獲通知後，隨即疫調匡列曾同住的密切接觸者2人及火鍋店、司機等一般接觸者21人，目前採檢均陰性。匡列疫調同時，也要求義享時尚廣場今天停業1天進行清潔消毒。

陳其邁表示，案15513足跡很單純，感染源發病前14天，前3天有高雄足跡外，其他時間活動地區主要在雙北，雖然感染源還要再釐清，但相關接觸者篩檢都是陰性，高雄感染風險相對很低。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文今天引述不少國外研究表示，施打疫苗對染疫住院和死亡率均明顯下降。疫苗效力一般認為可維持半年到1年，但英國牛津大學等研究顯示，腺病毒載體疫苗如AZ疫苗，效力可能終生。

鍾飲文也表示，尚未有證據顯示最早在印度發現的Delta變種病毒可空氣傳播，但確實傳播力更強，症狀類似重感冒的頭痛、喉嚨痛、流鼻水等，不可掉以輕心。今天中央核准國產高端疫苗緊急使用授權（EUA），讓疫苗多了一種選擇。

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