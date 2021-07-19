新北確診者屏東訪親友 屏縣匡列2人居家隔離
新北市一名46歲女性確診者案15518，11日曾至屏東親友家拜訪，屏東縣政府今天公布足跡，都已完成環境消毒作業，並匡列2人採檢後到防疫旅館居家隔離。
縣府表示，案15518於11日攜2名子女搭乘普悠瑪號傍晚抵達屏東，至親友住處休息，當晚獲悉她新北市友人確診，立即託人購買快篩試劑篩檢，當時篩檢為陰性，她緊急連絡先生連夜開車南下屏東接人，隔日一家4口駕車北返，回到新北市時再前往醫院PCR篩檢，結果也是陰性。
之後，案15518在自家進行居家隔離，17日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，再次篩檢，18日確診收治。
衛生局疫調案15518在屏東足跡，包括屏東市勝利路一家便當店等處，都已完成環境消毒，匡列2人為密切接觸者，安排採檢並至防疫旅館隔離，另有3人自主健康管理，安排採檢。
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