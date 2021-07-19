快訊

明天吃什麼？「3D列印料理」的未來味覺魔術

烟花颱風外圍環流影響 「路徑潛勢預測圖」看風雨時程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月19日疫情懶人卡／中彰特殊社交感染鏈擴大 研判家教男是源頭

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月18日疫情懶人卡

▌桃園確診+3！ 保險員客戶母子、上班男及老人家染疫

桃園市政府今天下午公布新增本土3例及1例境外確診者，1例為30多歲上班族男子台北訪友確診、1例為90多歲老人家庭接觸傳染，1例為確診保險業務員客戶的70多歲母親，她因為接觸兒子染疫，他兒子今天PCR檢測也確診。

...more

▌中彰特殊社交感染鏈擴大！ 研判確診家教男是源頭「6月有北部活動史」

彰化縣新冠肺炎確診人數今天維持第二天「加0」，針對中彰年輕人特殊社交傳染鏈，彰化縣目前有兩人確診，台中市也有兩人，彰化縣衛生局長葉彥伯說，依疫調結果，台中家教男研判應是中部此一特殊社交傳染鏈的源頭。

...more

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

染疫家教瞞足跡 中市罰30萬元

桃園市新增新冠確診案例，一對母子因確診保險業務員來訪，相處僅1個多小時母子染疫；另30多歲上班族男子到台北訪友也確診，還...

7月19日疫情懶人卡／中彰特殊社交感染鏈擴大 研判家教男是源頭

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

北車地下街感染案 影響新北大

新北昨天新增確診7人，與北市有關3人，各有1例源自台北車站地下街與鼎泰豐新生店感染案，新北另有1例不明感染源，因個案家中...

高雄疫情生變？義享時尚廣場突宣布：19日閉店消毒一天

國內新冠疫情稍見曙光，高雄也已經連續多日零確診，不過義享時尚廣場突然在深夜發布訊息，宣布7月19日將全面停止營業一天，進...

逛遍雙北9大區+6次開房！家教男隱匿足跡 台中衛生局開罰30萬元

因豪宅趴引起的中部跨縣市疫情的家教男案15386因對疫調隱滿，經警政機關協助才追溯出發病前14天的完整足跡，以及發病前曾...

7月18日疫情懶人卡／中彰特殊社交鏈擴大 桃園+3保險員客戶母子皆中鏢

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。