7月19日疫情懶人卡／中彰特殊社交感染鏈擴大 研判家教男是源頭

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月18日疫情懶人卡）

桃園市政府今天下午公布新增本土3例及1例境外確診者，1例為30多歲上班族男子台北訪友確診、1例為90多歲老人家庭接觸傳染，1例為確診保險業務員客戶的70多歲母親，她因為接觸兒子染疫，他兒子今天PCR檢測也確診。

▌中彰特殊社交感染鏈擴大！ 研判確診家教男是源頭「6月有北部活動史」

彰化縣新冠肺炎確診人數今天維持第二天「加0」，針對中彰年輕人特殊社交傳染鏈，彰化縣目前有兩人確診，台中市也有兩人，彰化縣衛生局長葉彥伯說，依疫調結果，台中家教男研判應是中部此一特殊社交傳染鏈的源頭。

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