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中彰特殊社交感染鏈擴大！ 研判確診家教男是源頭「6月有北部活動史」

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
針對中彰年輕人特殊社交傳染鏈，彰化縣目前有兩人確診，台中市也有兩人，彰化縣衛生局長葉彥伯說，依疫調結果，台中家教男研判應是中部此一特殊社交傳染鏈的源頭。記者劉明岩／攝影
針對中彰年輕人特殊社交傳染鏈，彰化縣目前有兩人確診，台中市也有兩人，彰化縣衛生局長葉彥伯說，依疫調結果，台中家教男研判應是中部此一特殊社交傳染鏈的源頭。記者劉明岩／攝影

彰化縣新冠肺炎確診人數今天維持第二天「加0」，針對中彰年輕人特殊社交傳染鏈，彰化縣目前有兩人確診，台中市也有兩人，彰化縣衛生局長葉彥伯說，依疫調結果，台中家教男研判應是中部此一特殊社交傳染鏈的源頭，至於他有另有北部交往狀況，則需由當地衛生局掌握。

彰化縣長王惠美也宣布從明天（19 日）起，開放國中小學教職員工開始施打疫苗，第一批次19日到22日共7384人、第二批次視中央撥交疫苗後，由學校通知施打，高中以下教職員工也在開學前施打，但須由中央宣布，補習班部分，則配合教育部通知，採全國「補習班線統」線上填報作業，將造冊後提交中央審查。

中彰年輕人特殊社交傳染鏈在原疫調共有10人，彰化縣除了一名家住鹿港25歲男子參與確診後，14日再公布1名31歲新的確診病例，為小型創投顧問公司老闆，他是13日出現喉嚨痛、發燒症狀，主動到醫院看診，經醫師議採檢後，14日採檢陽性，經衛生局調查後，這兩人都與台中確診的男家教師透過社交活動都有直接接觸。

台中市這名男教師6月底有北部活動史，7月11日採檢CT值29.1，推估7月初感染發病，透過中央血清抗體檢驗IGg是陽姓，可見感染已有一段時間，可推測他就是這波外縣市特殊社交活動史的指標個案，這個活動傳染鏈接觸恐怕擴大到20多人。衛生局呼籲7月1日起曾參加該年輕人特殊社交活動者，前往縣市快篩站採檢，也可以使用居家快篩採檢。

彰化縣今天舉行防疫記者會，彰化縣新冠肺炎確診人數維持兩天「加0」。記者劉明岩／攝影。
彰化縣今天舉行防疫記者會，彰化縣新冠肺炎確診人數維持兩天「加0」。記者劉明岩／攝影。

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