檢驗陽性率僅0.06% 陳時中：維持防疫新生活

國內COVID-19疫情趨緩，目前檢驗陽性率約0.06%已較先前高峰5.2%下降不少。26日後可望疫情降級，指揮中心指揮官陳時中呼籲，基本的防疫新生活仍要維持。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，26日後疫情警戒降級可能性高。陳時中今天在疫情記者會表示，最基本防疫新生活措施，請大家一定要持續維護。

媒體提問，有專家憂心社區有潛在無症狀感染者，解封可能引發疫情，陳時中回應，目前雖無明確數字統計社區無症狀感染者數量，但觀察最近2至3週，平日單日檢驗約4到6萬人，週末單日檢驗約3萬人，陽性率僅0.02至0.06%，比國際間陽性率5%的標準低很多。

指揮中心發言人莊人祥說明，國際普遍認為陽性率逾5%代表是熱區，可能潛在個案很多，但檢驗量能不足。據衛福部疾管署計算，本土疫情發生的5月，檢驗陽性率最高達5.2%，如今已降到約0.06%。

隨疫情趨緩，防疫規定緩步開放，同住家人可在車內脫口罩飲食，媒體提問如何認定是否為同住家人，陳時中坦言這很難查，他也不贊成一定要查，必須靠人民自覺與自律，否則增加自身染疫風險，也增加社會負擔，良好國民不應做這樣的事。

陳時中說，此舉與出國打疫苗一樣，損人不利己，出去玩時沒必要非同住家人同車又拿下口罩，增加自己的風險。他表示，政府只能讓規定合理，先前因應疫情規定嚴格，現在疫情好轉，盼在防疫強度跟防疫疲乏間取得平衡。

媒體也提問，因應最早在印度發現的Delta變異株，估計何時國內完整接種2劑疫苗的涵蓋率可達6成，陳時中說，仍要視疫苗進口狀況，有多少疫苗打多少，加速建立社區防護力。

而疫苗接種與意願登記持續進行，截至今天下午1時，全台逾857萬人完成疫苗意願登記，其中約半數登記不挑疫苗廠牌，同時登記阿斯特捷利康（AZ）與莫德納（Moderna）疫苗。

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