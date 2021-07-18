7月18日疫情懶人卡／台中醫師、桃園保險員確診+1 彰化個案釐清感染源
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月17日疫情懶人卡）
▌台中、桃園確診+1 彰化個案釐清感染源
台中市、桃園市昨各新增1例本土確診案，台中個案為62歲男醫師，5月間就已停診，未接觸過病患，目前匡列22人，其中19人PCR採檢陰性、3人尚待結果。桃園是一名40多歲保險業務員，掌握一名客戶的母親也有症狀，疑似為感染源，確切情況有待進一步釐清。...more
▌追中部社交圈感染源！台中：家教男疑北部活動多日染疫
跨中部年輕人特殊社交圈10名男子5日在台中豪宅參加活動後，其中25歲彰化海鮮小開、30歲台中家教男先後確診染疫。台中市衛生局長曾梓展今天說，台中家教男是接觸海鮮男被匡列確診，Ct值29比海鮮男高、血清檢查IgG陽性，且6月27日曾在北部活動多天，研判家教男可能因此被感染，回到台中後再傳染給別人。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月17日本土首降個位數！增8本土、4境外
▪【今日疫情懶人卡】台中醫師、桃園保險員確診+1 彰化個案釐清感染源
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
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