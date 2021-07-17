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心疼！醫護每周戳鼻子戳到哭 衛福部放寬院內採檢標準

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心15日發文給各醫療院所，放寬院內採檢標準，醫護人員、住院患者、陪病者，只要完成兩劑新冠疫苗接種且滿十四天，無需定期強制採檢。圖中民眾非當事人。 本報資料照片
指揮中心15日發文給各醫療院所，放寬院內採檢標準，醫護人員、住院患者、陪病者，只要完成兩劑新冠疫苗接種且滿十四天，無需定期強制採檢。圖中民眾非當事人。 本報資料照片

國內疫情降溫，今確診案例數來到個位數，創爆發社區感染最低紀錄。中央流行疫情指揮中心15日發文給各醫療院所，放寬院內採檢標準，無論是醫護人員、住院患者、陪病者，只要完成兩劑新冠疫苗接種且滿十四天，無需定期強制採檢；若未完成兩劑接種且滿十四天，則維持定期採檢。

「好多醫護人員為了每周都要戳鼻孔篩檢，還戳到哭，感到相當心疼。」衛福部次長石崇良表示，十五日已發文給各醫療院所，收到公文起，調整醫院內定期篩檢的標準，只要完成兩劑新冠疫苗施打且滿十四天，醫護人員無需再每週做PCR採檢。

目前年長者疫苗接種率也大幅提高，住院患者同樣只要完成兩劑接種滿十四天，不必再像先前一樣入院前必須要進行抗原或是PCR篩檢，只是如果醫師詢問TOCC時，仍認為有風險，還是可以採取公費篩檢。至於陪病者，無論是照服員、家屬、外籍移工等，也循一樣模式。

石崇良表示，健保系統都可以查詢二劑接種時間，釐清是否屆滿十四天，如果沒有符合放寬的資格，就回到原先的規定，入院前必須篩檢，第一位陪病者公費篩檢，第二位以上採自費篩檢。

染疫康復者則是符合解隔離條件且距離發病日滿三個月，也適用不需要強制採檢的對象。石崇良解釋，這與完成接種二劑疫苗滿十四天的效果一致。

新冠肺炎 COVID-19

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