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追中部社交圈感染源！台中：家教男疑北部活動多日染疫

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展說，台中家教男Ct值29、血清檢查IgG陽性，加上6月27日曾在北部活動多天，研判家教男可能因此被感染，回到台中後再傳染給別人。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展說，台中家教男Ct值29、血清檢查IgG陽性，加上6月27日曾在北部活動多天，研判家教男可能因此被感染，回到台中後再傳染給別人。圖／台中市政府提供

跨中部年輕人特殊社交圈10名男子5日在台中豪宅參加活動後，其中25歲彰化海鮮小開、30歲台中家教男先後確診染疫。台中市衛生局長曾梓展今天說，台中家教男是接觸海鮮男被匡列確診，Ct值29比海鮮男高、血清檢查IgG陽性，且6月27日曾在北部活動多天，研判家教男可能因此被感染，回到台中後再傳染給別人。

彰化縣疫調發現，海鮮男5日參與台中豪宅舉辦的跨中部年輕人特殊社交圈活動，現場10男僅3人為彰化縣籍，其他外縣市；另有2名男子為海鮮男的接觸者失聯，由台中警政協尋找到採檢並安置；南投2名長期在台中工作、共住的男攤商今年6月確診，2人雖沒參與5日活動，但不排除間接關聯。

曾梓展說明，跨中部年輕人特殊社交圈最早彰化海鮮男11日確診，台中家教男因5日與海鮮男同場參加台中豪宅活動接觸被匡列篩檢，13日確診。家教男交往複雜，擴大匡列52人，其中27歲幫忙搬家的男性友人確診。

曾梓展指出，家教男確診Ct值29，比海鮮男Ct值14還高，加上血清檢查IgG陽性（代表曾經感染），研判可能是彰化海鮮男感染的源頭，有可能是家教男傳給海鮮男。疫調追溯到6月25日發現，家教男曾在6月27日曾在北部活動多天，研判家教男6月25日到30日在北部的活動可能被感染，回到台中後再傳染給別人。

他說明，台中市針對家教男在北部的活動足跡，已交給北部縣市政府做疫調，也積極追查家教男足跡、匡列高風險接觸者防堵疫情擴散。

台中市衛生局長曾梓展說，台中家教男Ct值29、血清檢查IgG陽性，加上6月27日曾在北部活動多天，研判家教男可能因此被感染，回到台中後再傳染給別人。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展說，台中家教男Ct值29、血清檢查IgG陽性，加上6月27日曾在北部活動多天，研判家教男可能因此被感染，回到台中後再傳染給別人。圖／台中市政府提供

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