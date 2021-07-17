追中部社交圈感染源！台中：家教男疑北部活動多日染疫
跨中部年輕人特殊社交圈10名男子5日在台中豪宅參加活動後，其中25歲彰化海鮮小開、30歲台中家教男先後確診染疫。台中市衛生局長曾梓展今天說，台中家教男是接觸海鮮男被匡列確診，Ct值29比海鮮男高、血清檢查IgG陽性，且6月27日曾在北部活動多天，研判家教男可能因此被感染，回到台中後再傳染給別人。
彰化縣疫調發現，海鮮男5日參與台中豪宅舉辦的跨中部年輕人特殊社交圈活動，現場10男僅3人為彰化縣籍，其他外縣市；另有2名男子為海鮮男的接觸者失聯，由台中警政協尋找到採檢並安置；南投2名長期在台中工作、共住的男攤商今年6月確診，2人雖沒參與5日活動，但不排除間接關聯。
曾梓展說明，跨中部年輕人特殊社交圈最早彰化海鮮男11日確診，台中家教男因5日與海鮮男同場參加台中豪宅活動接觸被匡列篩檢，13日確診。家教男交往複雜，擴大匡列52人，其中27歲幫忙搬家的男性友人確診。
曾梓展指出，家教男確診Ct值29，比海鮮男Ct值14還高，加上血清檢查IgG陽性（代表曾經感染），研判可能是彰化海鮮男感染的源頭，有可能是家教男傳給海鮮男。疫調追溯到6月25日發現，家教男曾在6月27日曾在北部活動多天，研判家教男6月25日到30日在北部的活動可能被感染，回到台中後再傳染給別人。
他說明，台中市針對家教男在北部的活動足跡，已交給北部縣市政府做疫調，也積極追查家教男足跡、匡列高風險接觸者防堵疫情擴散。
▪【疫情專題】7月17日本土首降個位數！增8本土、4境外
▪【今日疫情懶人卡】廣達電員工一家5口染疫 彰化確診男曾至屏東出差
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言