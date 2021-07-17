3級警戒全台本土確診個位數 黃偉哲：不能鬆懈

全國今天新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，是疫情3級警戒以來首見個位數。台南市長黃偉哲表示，病毒變異性是非常高的，不能鬆懈，必須謹慎面對。

黃偉哲今天下午在台南市防疫線上記者會指出，台南今天無確診病例，這是好事，但全國疫情起起伏伏，必須謹慎面對，即使是假日也不能鬆懈，在這個關頭更要小心應對，才能保持確診病例個位數。

黃偉哲表示，數字是表面的，但數字代表疫苗的涵蓋及保護，今天確診病例數降下來，不代表明天持續往下，其他國家封了又解，解了又封，病毒變異性是非常高的，變種病毒隨時可能會來，這場病毒與人類戰爭是不能鬆懈的。

至於疫苗接種，黃偉哲說，只要預約有到場就打得到，做好預約動作，疫苗才能準備到位。

台南市政府衛生局長許以霖表示，台南市第1劑COVID-19疫苗涵蓋率為17.99%，每天將成長1%。

另外，在大眾運輪及交通流量上，台南已從谷底回升，市府將加強稽查交通場站未配戴口罩，讓市民早日回歸正常生活。

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