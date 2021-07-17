台東37天0確診 逾3千教職員今施打疫苗

台東今天連37天零確診個案，也是第一階段高中職以下教職員工接受疫苗接種，共計3300名，不過，針對代理老師未列造冊名單內，教育處長林政宏說，「將爭取專案造冊，排入第二階段施打」。

林政宏說，因疫情影響，不少學校代理老師的續聘及招考仍在作業當中，因此，來不及列入第一階段的施打名單內，下周會再調查造冊，列入第二階段施打，最快能在8月底前全數施打完畢。

今天3300名高中職以下教職員工分別在寶桑國中及縣立體育館接受疫苗接種，縣長饒慶鈴上午前往了解施打情形，她呼籲教職員工要接種，以保護校園健康，同時對未列名單的代理教師，指示教育處爭取專案造冊。

另針對幼兒園及課照中心教職員工疫苗施打，教育處表示，造冊名單共751人，已於7月15前全數施打完畢，全縣所有高中職以下教職員工，都能夠在暑假結束前完成接種，家長不用擔心。

而台東連37天零確診，縣府表示，AZ疫苗從3月至6月共獲得1萬8100劑，施打率100%；莫德納疫苗7月前獲2200劑已施打完畢、7月第一、二波共1萬8480劑也施打完畢，第三波1萬2740劑目前持續施打中。 現場醫護人員手拿看板提醒老師施打疫苗後注意事項。圖／台東縣政府提供

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