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北市2確診者足跡 家樂福內湖店及大安區義式餐廳

中央社 / 台北17日電

北市衛生局公布2例確診者足跡，包含家樂福內湖店、大安區一家義式餐廳，這兩處已完成清消。

台北市衛生局表示，案15449為14日確診，感染源待釐清，曾到過大安區復興南路一段的一家義式餐廳，餐廳15日完成清消，14至16日停業3天。

案15471是15日確診，感染源待釐清，曾到過家樂福內湖店，15晚間完成清消，16至18日停業3天。

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