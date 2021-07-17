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7月17日疫情懶人卡／廣達電員工一家5口染疫 彰化確診男曾至屏東出差
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月16日疫情懶人卡）
▌確診男出差到屏東 彰化與屏東互為感染源甩鍋
彰化縣今天公布的一名新冠肺炎確診病例，由於他是本月9日到屏東出差後，13日發病，由於屏東曾有Delta變異株疫情，讓彰化縣十分緊張；屏東縣則稱彰化縣確診男子9日到屏東，也不敢大意，除公布足跡還大清消，防止成為疫情破口。...more
▌廣達電員工一家5口確診 接觸者已匡列
台北市副市長黃珊珊今天表示，廣達電一名確診員工一家5口全都確診，含一名外傭，接觸者都已經匡列。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月16日增29本土、4死、3境外
▪【今日疫情懶人卡】廣達電員工一家5口染疫 彰化確診男曾至屏東出差
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
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