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7月17日疫情懶人卡／廣達電員工一家5口染疫 彰化確診男曾至屏東出差

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月16日疫情懶人卡

▌確診男出差到屏東 彰化與屏東互為感染源甩鍋

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