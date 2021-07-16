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廣達電員工一家5口確診 接觸者已匡列

中央社 / 台北16日電

台北市副市長黃珊珊今天表示，廣達電一名確診員工一家5口全都確診，含一名外傭，接觸者都已經匡列。

桃園市政府衛生局今天說，上午接獲台北市政府衛生局通知，廣達電腦股份有限公司位於桃園龜山區的總部有一名員工確診。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長黃珊珊被問及此案時表示，此案一家5口都確診，包含一名外傭，是在居家隔離期間轉陽性，全家接觸者都已匡列。

媒體提問信義微風全面快篩狀況，黃珊珊說，因為之前該處有確診者，信義微風有跟市府詢問企業快篩方案，已請北醫協助，若有陽性者北市府將負責後送。

此外，北市7家醫院供民眾免費PCR篩檢，昨天篩檢1091人，發現4例陽性，市長柯文哲呼籲「有疫苗就打」，不要再東想西想，先打先安全。

媒體提問原定6月中要舉辦的雙城論壇，柯文哲表示原本陸續準備中，「但5月15日天下大亂，現在還在三級管制」，目前沒時間，等疫情過去再處理。

新冠肺炎 COVID-19 廣達

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