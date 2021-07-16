218路公車司機 數次檢查皆陰性已接種仍確診
218路一名公車司機確診，台北市長柯文哲今天表示，司機家人雖然陸續確診，但司機本人多次PCR都陰性、也打過疫苗，在去醫院照顧爸爸前篩檢才確診。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲說明218路公車司機確診詳情。
柯文哲說，該司機的媽媽6月3日感染，全家人包含爸爸、妻子、妹妹、兒子都被匡列隔離，也陸續確診，但司機本人經過多次PCR都是陰性。
直到6月30日，因為隔離天數已超過17天，所以司機與其妻子雙雙解隔離。司機7月6日復工前PCR也是陰性、7日打疫苗，12至14日上班。14日司機要去醫院照顧染疫父親，先到醫院篩檢，15日通知陽性確診。
柯文哲說，司機未必第一次沒有被感染，有可能是病毒量太低測不出來，事實上15日的PCR結果，司機的CT值是36，代表病毒量很少。柯文哲指出，也可能是解隔離後才被感染。
柯文哲表示，司機同住家人因為已確診，後續情況觀察中；在職場上的密切接觸者5人包含站長、櫃台人員及3名一起吃午餐的同事，並擴大採檢接觸者80多人。
疫情快報
▪【疫情專題】7月16日增29本土、4死、3境外
▪【今日疫情懶人卡】廣達1主管確診 環南市場篩千人揪3陽
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言