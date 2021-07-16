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218路公車司機 數次檢查皆陰性已接種仍確診

中央社 / 台北16日電

218路一名公車司機確診，台北市長柯文哲今天表示，司機家人雖然陸續確診，但司機本人多次PCR都陰性、也打過疫苗，在去醫院照顧爸爸前篩檢才確診。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲說明218路公車司機確診詳情。

柯文哲說，該司機的媽媽6月3日感染，全家人包含爸爸、妻子、妹妹、兒子都被匡列隔離，也陸續確診，但司機本人經過多次PCR都是陰性。

直到6月30日，因為隔離天數已超過17天，所以司機與其妻子雙雙解隔離。司機7月6日復工前PCR也是陰性、7日打疫苗，12至14日上班。14日司機要去醫院照顧染疫父親，先到醫院篩檢，15日通知陽性確診。

柯文哲說，司機未必第一次沒有被感染，有可能是病毒量太低測不出來，事實上15日的PCR結果，司機的CT值是36，代表病毒量很少。柯文哲指出，也可能是解隔離後才被感染。

柯文哲表示，司機同住家人因為已確診，後續情況觀察中；在職場上的密切接觸者5人包含站長、櫃台人員及3名一起吃午餐的同事，並擴大採檢接觸者80多人。

新冠肺炎 COVID-19

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