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7月16日疫情懶人卡／環南市場篩千人揪3陽 全聯確診店員聊天未戴罩
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月15日疫情懶人卡）
▌環南市場熱區PCR篩1675人 揪出3人陽性
北市環南市場15日上午進行熱區篩檢，包括獸肉區、漁產區與自治會成員，共計篩檢1675人。北市府晚間表示，結果共篩出3人陽性，其中1名為舊案、1人為獸肉區攤商、1人為攤商家眷。
▌北市西門全聯店員確診 連上3天班接觸消費者、赴車行未戴罩
台北市15日公布2確診足跡，其中一人為全聯超市店員，在長沙街二段上的全聯工作，7月6日到8日連續3天都上了10.5小時的班，6日和7日中午12點50分到1點10分還曾前往廣州街的機車行看車、與老闆聊天，甚至未戴口罩。
疫情快報
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▪【今日疫情懶人卡】環南市場篩千人揪3陽 全聯確診店員聊天未戴罩
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