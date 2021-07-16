7月16日疫情懶人卡／環南市場篩千人揪3陽 全聯確診店員聊天未戴罩

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月15日疫情懶人卡）

▌北市西門全聯店員確診 連上3天班接觸消費者、赴車行未戴罩

台北市15日公布2確診足跡，其中一人為全聯超市店員，在長沙街二段上的全聯工作，7月6日到8日連續3天都上了10.5小時的班，6日和7日中午12點50分到1點10分還曾前往廣州街的機車行看車、與老闆聊天，甚至未戴口罩。

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