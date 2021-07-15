北榮前進環南市場擴大篩檢 北市3市場試辦疫苗通行證

台北榮民總醫院繼先前赴苗栗京元電子及北市濱江、萬大果菜市場進行大規模採檢，今日再接受台北市政府委託，至環南公有市場執行擴大採檢任務，共出動70多位醫療人員，於清晨4時從院內分批出發，5時30分準時開始採檢作業，到12時30分結束，一共採檢1675人。

北榮表示，本次採檢比照萬大市場的採檢模式，分10線以一條龍作業同步進行，每小時以專車將檢體送回臺北榮總進行核酸檢測，第一批檢體於上午七點送回北榮實驗室，立即進行核酸檢測，下午一點已完成1100人的檢驗報告，預計下午三點左右發出所有報告。

北榮院長許惠恒指出，配合北市衛生局指示，70多位工作同仁再度拂曉出擊，執行大量PCR採檢任務，對於犧牲睡眠、半夜準備、清晨出任務的同仁表達無限的感謝與敬意，以無私無我的精神完成任務，充份展現榮總專業、敬業的精神。

再度領軍負責本次任務的副院長陳威明表示，北榮在過去多次大規模採檢，已累積超過一萬人的經驗，並且在每次的任務中不斷地改進，致力優化各項流程，希望能提供最專業、最快速、及最精準的採檢服務，並且協助環南市場儘快恢復正常作業，安定民心。

採檢的結果與數據資料，北市預計在批發市場建立類似捷運閘門，以刷悠遊卡的方式，提供攤商進出檢視PCR篩檢與疫苗接種紀錄，台北市長柯文哲表示，15日測試閘門系統，從萬大、濱江、環南三市場先開始，如果成功，未來北市疫苗護照也比照辦理。 台北榮民總醫院接受台北市政府委託，今日至環南公有市場執行擴大採檢任務。圖／北榮提供

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