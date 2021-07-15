確診數壓到「近趨零」怎麼做到的？ 網列3主因：很神奇

台灣本土疫情自5月中旬爆發，累計確診人數突破萬例，但經過兩個月的三級防疫警戒下，目前疫情已經有所控制，各縣市單日新增確診人數回歸個位數，甚至許多縣市確診「加零」。對此，一名網友指出，許多國家疫情爆發後，至今仍壓不下染疫人數，每天持續新增好幾千人，讓他好奇問起「台灣是怎麼做到的？」

原PO在網路論壇PTT發文表示，5月某日本土突然遽增180例確診，他看到消息的當下相當震驚，而往後每天都新增好幾百人染疫，就在幾乎快要對這些數字感到麻木時，單日確診數開始漸漸降到二位數，直到近日都維持在新增10幾例的範圍內，讓他不禁直呼「真的很萬幸」。

他隨後說道，大多數的國家自從疫情爆發後，每天都有超過百人、千人被病毒感染，且嚴峻的疫情持續到「真的變成日常」。但台灣卻在疫情延燒兩個月後，就將每日確診人數控制到趨近於零，讓他相當好奇背後原因，發問「到底是怎麼做到的？」

文章曝光後，網友盤點「三大主因」為防疫規範、人民自律加上些許運氣，紛紛留言「雙北優先三級警戒，阻止傳播」、「三級警戒是主因，沒有三級一下就爆了」、「防疫規定加上民眾自律」、「台灣人自律性還是不錯的」、「哪國有像台灣口罩戴這麼兇的」、「因為台灣人很怕死」、「其他縣市都沒爆很神奇」、「天生神力」、「幸好Delta爆在屏東不是雙北」等。

不過也有許多人表示「過一陣子又會爆起來的」、「黑數一堆，在那邊清零」、「除了雙北大量篩，其他縣市⋯」、「現在沒有症狀的黑數很多，千萬不要鬆懈」、「已經回不去了，永遠無法排除隱藏黑數和傳染鏈的可能」、「之後會反反覆覆吧，重點是有經驗了」、「邊境普篩7月才開始，要小心」等，認為疫情仍有隨時爆發的可能。

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