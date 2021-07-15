快訊

國人買防疫雙險衝破946萬件 台產理賠現況曝光

把握機會！第三輪疫苗意願登記 延長至7月19日中午

確診數壓到「近趨零」怎麼做到的？ 網列3主因：很神奇

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情趨緩，近期各縣市單日新增確診人數紛紛降到個位數或零。示意圖。記者蘇健忠／攝影
國內疫情趨緩，近期各縣市單日新增確診人數紛紛降到個位數或零。示意圖。記者蘇健忠／攝影

台灣本土疫情自5月中旬爆發，累計確診人數突破萬例，但經過兩個月的三級防疫警戒下，目前疫情已經有所控制，各縣市單日新增確診人數回歸個位數，甚至許多縣市確診「加零」。對此，一名網友指出，許多國家疫情爆發後，至今仍壓不下染疫人數，每天持續新增好幾千人，讓他好奇問起「台灣是怎麼做到的？」

原PO在網路論壇PTT發文表示，5月某日本土突然遽增180例確診，他看到消息的當下相當震驚，而往後每天都新增好幾百人染疫，就在幾乎快要對這些數字感到麻木時，單日確診數開始漸漸降到二位數，直到近日都維持在新增10幾例的範圍內，讓他不禁直呼「真的很萬幸」。

他隨後說道，大多數的國家自從疫情爆發後，每天都有超過百人、千人被病毒感染，且嚴峻的疫情持續到「真的變成日常」。但台灣卻在疫情延燒兩個月後，就將每日確診人數控制到趨近於零，讓他相當好奇背後原因，發問「到底是怎麼做到的？」

文章曝光後，網友盤點「三大主因」為防疫規範人民自律加上些許運氣，紛紛留言「雙北優先三級警戒，阻止傳播」、「三級警戒是主因，沒有三級一下就爆了」、「防疫規定加上民眾自律」、「台灣人自律性還是不錯的」、「哪國有像台灣口罩戴這麼兇的」、「因為台灣人很怕死」、「其他縣市都沒爆很神奇」、「天生神力」、「幸好Delta爆在屏東不是雙北」等。

不過也有許多人表示「過一陣子又會爆起來的」、「黑數一堆，在那邊清零」、「除了雙北大量篩，其他縣市⋯」、「現在沒有症狀的黑數很多，千萬不要鬆懈」、「已經回不去了，永遠無法排除隱藏黑數和傳染鏈的可能」、「之後會反反覆覆吧，重點是有經驗了」、「邊境普篩7月才開始，要小心」等，認為疫情仍有隨時爆發的可能。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

逾3百萬人想打莫德納 圖表看疫苗數量「民眾得等到天荒地老」

疫苗系統「預約時間點」診所還沒開 醫師：真的太瞎了

只勾莫德納的最多 醫曝選擇關鍵：只有「3類人」這樣做合理

猶豫打哪款疫苗？ 醫估風險提「最佳策略」：女莫德納、男AZ

相關新聞

環南市場熱區PCR篩1675人 揪出3人陽性

北市環南市場今天上午進行熱區篩檢，包括獸肉區、漁產區與自治會成員，共計篩檢1675人。北市府晚間表示，結果共篩出3人陽性...

「全聯西門町店員工」確診今明停業消毒 同事篩檢全陰性

臺北市政府15日新增2確診個案足跡，包括IKEA、好市多、全聯等熱門賣場。針對北市府15日公布的確診個案（案15426）...

確診數壓到「近趨零」怎麼做到的？ 網列3主因：很神奇

台灣本土疫情自5月中旬爆發，累計確診人數突破萬例，但經過兩個月的三級防疫警戒下，目前疫情已經有所控制，各縣市單日新增確診人數回歸個位數，甚至許多縣市確診「加零」。對此，一名網友指出，許多國家疫情爆發後，至今仍壓不下染疫人數，每天持續新增好幾千人，讓他好奇問起「台灣是怎麼做到的？」

7月15日疫情懶人卡／年輕社交圈2男染疫中市急匡列 西門町全聯店員確診

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

新北基層迅速累積防疫經驗 從被動配合到每區都能變指揮中心

本土疫情爆發以來，雙北一直是重災區，雙北市府防疫作為一直被外界用放大鏡檢驗，最近新北疫情逐漸獲得控制，外界好奇新北如何將疫情壓下？據了解，新北市府6月中旬實施特殊專案，第一線撲滅疫情不再由市府指揮中心主導，而是要全市29區區公所扛責，區長直接接受市長對疫情的管考，曾在疫情巨浪第一排的中和區長賴俊達說「區公所不再是過去的區公所，這次，是要救命的」。

北市西門全聯店員確診 連上3天班接觸消費者、赴車行未戴罩

台北市今天公布2確診足跡，其中一人為全聯超市店員，在長沙街二段上的全聯工作，7月6日到8日連續3天都上了10.5小時的班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。