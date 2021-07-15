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柯文哲：要「+0」得永久封鎖邊境 解封已非醫學問題

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今（15）日表示，若要求每日新冠肺炎新增確診案例「+0」，第一，就是要永遠封鎖邊境，第二，就是要花一段時間，徹底殲滅、清理，且疫苗要施打到一定程度，解封的問題「已經不是醫學問題」。

對於是否規劃26日解封，柯文哲在台北市防疫因應記者會上回答媒體提問表示，看國外案例，如美國打滿兩劑疫苗的約47多%，結果現在還是每天兩、三萬例確診案例，如荷蘭疫苗打了約80%，疫苗覆蓋率也很高，也解封了，結果疫情嚴重爆發。

柯文哲繼續舉例，南韓疫苗也打到一定程度，日本也是，疫苗覆蓋率都比台灣高，除非疫苗覆蓋率要到80%，且還要相當程度的邊境管制，進來的都不是印度變種病毒，這種情形下，解封才有可能。 

柯文哲說，當然還有是餓死與病死的問題，應該去思考到底什麼樣的感染程度與傷亡人數，是台灣人可以忍受的。他強調解封的問題，已經不是醫學問題，是一個社會文化的問題。

柯文哲表示，還有台灣人到底可以忍受在多少感染案例情形下，可過正常生活，若每天都一定要「+0」，第一，就是邊境永遠封鎖，第二，還要花一段時間徹底殲滅清理，而且疫苗要打到一定程度。

新冠肺炎 COVID-19

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