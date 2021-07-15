柯文哲：要「+0」得永久封鎖邊境 解封已非醫學問題
台北市長柯文哲今（15）日表示，若要求每日新冠肺炎新增確診案例「+0」，第一，就是要永遠封鎖邊境，第二，就是要花一段時間，徹底殲滅、清理，且疫苗要施打到一定程度，解封的問題「已經不是醫學問題」。
對於是否規劃26日解封，柯文哲在台北市防疫因應記者會上回答媒體提問表示，看國外案例，如美國打滿兩劑疫苗的約47多%，結果現在還是每天兩、三萬例確診案例，如荷蘭疫苗打了約80%，疫苗覆蓋率也很高，也解封了，結果疫情嚴重爆發。
柯文哲繼續舉例，南韓疫苗也打到一定程度，日本也是，疫苗覆蓋率都比台灣高，除非疫苗覆蓋率要到80%，且還要相當程度的邊境管制，進來的都不是印度變種病毒，這種情形下，解封才有可能。
柯文哲說，當然還有是餓死與病死的問題，應該去思考到底什麼樣的感染程度與傷亡人數，是台灣人可以忍受的。他強調解封的問題，已經不是醫學問題，是一個社會文化的問題。
柯文哲表示，還有台灣人到底可以忍受在多少感染案例情形下，可過正常生活，若每天都一定要「+0」，第一，就是邊境永遠封鎖，第二，還要花一段時間徹底殲滅清理，而且疫苗要打到一定程度。
疫情快報
▪【疫情專題】7月14日增17本土、6死、10境外
▪【今日疫情懶人卡】今本土+14再添6死亡 台北IKEA、好市多有確診足跡
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言