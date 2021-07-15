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全聯西門町店店員確診 6日至8日曾上班

中央社 / 台北15日電
北市案15426是全聯西門町店的店員，在6日至8日有上班，黃珊珊提醒曾在這段時間到過這家門市的民眾提高警覺。記者余承翰／攝影
北市案15426是全聯西門町店的店員，在6日至8日有上班，黃珊珊提醒曾在這段時間到過這家門市的民眾提高警覺。記者余承翰／攝影

台北市衛生局今天公布案15426的足跡，副市長黃珊珊提醒，這名婦人是全聯西門町店的店員，在6日至8日有上班，提醒曾在這段時間到過這家門市的民眾提高警覺。

台北市衛生局今天公布2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，其中案15424在13日確診，曾在10日下午到過好市多內湖店、IKEA內湖店，11日下午再度赴IKEA內湖店，12日晚間則到全聯內湖安康店。

黃珊珊下午在北市防疫因應記者會上說明，案15424的狀況比較特別，其父母親在5月確診，因此在5月16日到29日就開始居家隔離並居家辦公，直到近期因為要去醫院探視母親，所以被要求做PCR核酸檢測，結果為陽性，CT值29。

黃珊珊說，因為案15424在IKEA待比較久，所以會比較擔心，請有去過的民眾提高警覺；市府13日晚上9時許得知案15424相關足跡後，第一時間就通知業者。

衛生局公布另外一例確診者足跡為案15426，曾在6日及7日中午到萬華區廣州街某機車行，6日至8日的下午1時到晚間11時30分停留在全聯西門町店。

黃珊珊說，案15426是一名婦人，她的先生在11日確診，她被匡列、採檢後在13日確診。

黃珊珊指出，這名婦人在10日開始已經有一點不舒服，曾在6日、7日去機車行看車並與老闆聊天，好像曾出現沒有戴口罩的狀況，擔心若有與一般民眾接觸，可能有風險。

此外，黃珊珊說，這名婦人是全聯西門町店的店員，在6日至8日有上班，儘管判斷感染應該暫時沒有發散出去，但擔心這名婦人曾接觸消費者，提醒曾在這段時間到過這家門市的民眾，若身體不舒服，趕快出來篩檢或就醫。

議員應曉薇指出，台北市賣場收銀人員在6月底前造冊後，已陸續在7月初開始施打疫苗，但內湖區好市多的收銀人員卻還未接種，盼北市府了解。

台北市副市長蔡炳坤回應，大賣場收銀員屬於第7類接種對象，是由經濟部造冊並媒合醫院通知接種。

新冠肺炎 COVID-19

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