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誠品K區地下街即起自主停業3日 從業人員造冊PCR篩檢

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
誠品K區地下街，目前自主停業3天進行清消。記者鍾維軒／攝影
誠品K區地下街，目前自主停業3天進行清消。記者鍾維軒／攝影

台北地下街已經有3名確診者，其中1人在Z區、2人在K區。對此，北市府表示，誠品台北車站店舖及K區地下街，從今天起到7月17日期間自主停業3日，以及進行全場清消。

北市府表示，目前K區地下街所有從業人員都已經造冊並安排至醫院PCR檢測，誠品該區域所有幹部昨天都已經完成快篩，均為陰性，目前仍再等待PCR結果。

新冠肺炎 COVID-19 誠品 台北車站

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