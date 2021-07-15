誠品K區地下街即起自主停業3日 從業人員造冊PCR篩檢

台北地下街已經有3名確診者，其中1人在Z區、2人在K區。對此，北市府表示，誠品於台北車站店舖及K區地下街，從今天起到7月17日期間自主停業3日，以及進行全場清消。

北市府表示，目前K區地下街所有從業人員都已經造冊並安排至醫院PCR檢測，誠品該區域所有幹部昨天都已經完成快篩，均為陰性，目前仍再等待PCR結果。

商品推薦