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內湖IKEA、好市多有確診足跡 北市府通知暫停營業清消
北市府衛生局發現昨天公布的確診個案中，有去過內湖IKEA和COSTCO（好市多），市府已經通知業者清消，要求今天暫停營業。
中央流行疫情指揮中心昨天公布台北市有10名確診者，也是全台最多。今天在Facebook社團中，有網友貼出內湖COSTCO暫停營業公告，懷疑可能有確診足跡，公告上寫著「因應新型冠狀病毒疫情影響，好市多內湖店進行全面消毒清潔工作，也配合中央疫情指揮中心以及台北市政府之防疫規定，調整營業時間」。
對此，衛生局疾病管制科昨天就發現IKEA和COSTCO有確診者足跡，目前是府已經通知業者暫停營業1天，全館清消。
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