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7月15日疫情懶人卡／台中豪宅「特殊社交」釀2確診 北市永利市場有足跡
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月14日疫情懶人卡）
▌台中豪宅「特殊社交活動」釀2確診 另2失聯男找到了
台中市今天2例確診，其中住西屯區的27歲男子因昨天確診的30歲男家教為其好友，幫忙搬家有接觸被匡列確診。彰化縣追查11日確診的25歲鹿港男發現，啟動跨縣市合作疫調發現，他在5日參與台中豪宅舉辦的跨中部年輕人特殊社交圈活動，匡列10人採檢，其中30歲男家教昨天確診，另有2名在場男子疫調前失聯，證實被找到，已匡列採檢安置；日前南投2名長期在台中工作的共住男攤商確診，雖沒有參與5日活動，但不排除間接關聯。...more
▌北市再公布1例確診足跡 連兩天到信義區永利市場
中央流行疫情指揮中心今公布新增17例本土確診，其中以台北10例最多，其次為桃園市3例，另新增6例確診個案死亡，台北市政府今晚間公布1例確診者公共場域足跡，確診者案15396於7月9日、10日連續兩天，早上5時45分至下午2時曾到信義區的永利市場。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月14日增17本土、6死、10境外
▪【今日疫情懶人卡】台中豪宅「特殊社交」釀2確診 北市永利市場有足跡
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
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