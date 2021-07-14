北市公布確診者永利市場足跡 攤販停業至15日
北市府今天晚間公布一例確診者足跡，9日、10日上午5時45分至下午2時曾至永利市場，內部攤販已全數封攤，11日清消完成，停業至15日。
台北市政府衛生局晚間發布一確診者足跡，為案15396，9日及10日上午5時45分至下午2時，到過位於信義區永吉路的永利市場。
北市府表示，此案15396與案15255一起在環南市場批菜，案15255確診後，北市府立即進行疫調匡列接觸者安排隔離，並提前替親密接觸者於隔離期間採檢，此案為攤商，於居家隔離期間的12日確診 。
北市府指出，目前永利市場內部攤販已全數封攤，11日清消完成，停業至15日。
台北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會時，被媒體質疑確診者足跡只是默默上傳至衛生局網站、但多數民眾不會上去看，也沒有相關說明。副市長黃珊珊當時表示，公共場域接觸不特定對象、並提醒公眾有防疫必要時才會公布，都是按照中央原則。
市府晚間則回應，明日起北市府將改為每日下午1時公布個案足跡，並於記者會上視個案狀況主動說明或予以回應。
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