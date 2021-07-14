跨縣市社交活動確診案關係複雜 彰化匡列2接觸者

彰化一名20多歲男子參加跨縣市社交活動染疫確診，彰縣府指出，社交活動跨縣市參加者約有10人，彼此關係複雜，除了確診男子外，也匡列2名接觸者，篩檢為陰性已安排居家隔離。

彰化縣一名20多歲男子日前因出現喉嚨痛等症狀，前往診所看診，診所醫師察覺有異，安排男子轉診到醫院，醫院幫男子進行篩檢，確認男子為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，查出男子曾前往台中市的百貨公司購物，台中市衛生局昨天也公布一名家教老師為COVID-19確診患者，曾和彰化男子接觸。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受媒體聯訪時指出，這名20多歲男子因參加跨縣市社交活動染疫確診，這些社交活動很隱密，疫調難度很高，目前查出社交活動參加者約有10人，且彼此之間的關係複雜，除了先前確診的男子外，衛生局另外匡列了2名接觸者進行篩檢，結果為陰性，已安排他們接受居家隔離。

葉彥伯指出，還有7名跨縣市社交活動參加者在外縣市，他們已將疫調資料轉交給外縣市作參考，而先前南投縣2名確診患者也和彰化確診男子有間接的關係，但細節仍在調查中。

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