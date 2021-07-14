台中新增2例本土確診 皆為之前個案接觸者

台中市今天新增2例COVID-19本土確診個案，市長盧秀燕表示，2人分別是60歲男性及27歲男性，都是之前確診的計程車司機及男家教的接觸者，已針對足跡全面清消。

台中市今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中表示，2人分別是太平區60歲男性與西屯區27歲男性，其中60歲男性是男計程車司機的同棟樓房客，而27歲男性則是男家教的友人。

台中市衛生局長曾梓展說明，太平區60歲男性從事防水工程，是之前太平區68歲醫院排班男計程車司機的同棟房客，曾於1至2週前與計程車司機聊天，9日至11日皆在工地工作，11日曾至十甲新光黃昏市場購物，12日被匡列為接觸者採檢，13日確診，目前住院隔離治療中。

曾梓展表示，太平區新增個案共匡列5名接觸者居家隔離與採檢、2名職場接觸者採檢列自主健康管理，並通知市場全面消毒，同棟其他房客共5人採檢均陰性，並於計程車司機確診時已匡列為居家隔離，不再重複匡列，市府已調閱個案手機軌跡及實聯制資料，持續疫調中。

至於西屯區27歲男性確診個案，曾梓展說，個案目前待業中，是中區30歲確診男性家教的友人，近期因協助男家教搬家，12日被匡列為接觸者採檢，13日檢驗陽性確診，目前住院隔離治療中。此案已匡列5名接觸者居家隔離與採檢，2名接觸者採檢列自主健康管理，目前4人陰性，3人檢驗中。

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