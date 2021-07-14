快訊

混打呼聲高 張上淳揭AZ疫苗混「莫德納、BNT」可行性

縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中新增2例本土確診 皆為之前個案接觸者

中央社 / 台中14日電
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供

台中市今天新增2例COVID-19本土確診個案，市長盧秀燕表示，2人分別是60歲男性及27歲男性，都是之前確診的計程車司機及男家教的接觸者，已針對足跡全面清消。

台中市今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中表示，2人分別是太平區60歲男性與西屯區27歲男性，其中60歲男性是男計程車司機的同棟樓房客，而27歲男性則是男家教的友人。

台中市衛生局長曾梓展說明，太平區60歲男性從事防水工程，是之前太平區68歲醫院排班男計程車司機的同棟房客，曾於1至2週前與計程車司機聊天，9日至11日皆在工地工作，11日曾至十甲新光黃昏市場購物，12日被匡列為接觸者採檢，13日確診，目前住院隔離治療中。

曾梓展表示，太平區新增個案共匡列5名接觸者居家隔離與採檢、2名職場接觸者採檢列自主健康管理，並通知市場全面消毒，同棟其他房客共5人採檢均陰性，並於計程車司機確診時已匡列為居家隔離，不再重複匡列，市府已調閱個案手機軌跡及實聯制資料，持續疫調中。

至於西屯區27歲男性確診個案，曾梓展說，個案目前待業中，是中區30歲確診男性家教的友人，近期因協助男家教搬家，12日被匡列為接觸者採檢，13日檢驗陽性確診，目前住院隔離治療中。此案已匡列5名接觸者居家隔離與採檢，2名接觸者採檢列自主健康管理，目前4人陰性，3人檢驗中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台中今2確診 特殊社交圈家教男友人及小黃乘客染疫

減輕唐鳳疫苗預約平台壓力 盧秀燕提兩全其美解方

台中今增30歲家教男染疫 曾與逛新光三越彰化確診男接觸

中市警局長楊源明接台北市警局長 盧秀燕：忍痛割愛

相關新聞

桃園確診+3及1回台男染Delta 新增失業男匡列5親友疫調

桃園市政府今天下午公布新增3例確診者及1例境外移入者，1例為20多歲失業男子、另2例為快遞公司確診員工的30多歲家人和台...

新北泰山汽車廠感染擴大 確診員工家人也染疫

新北市昨日傳出2名在裕益、順益汽車泰山服務廠員工確診，今日雖無新增感染源，但其中住在板橋被匡列居家隔離的家人染疫，至於寓...

【7/14確診地圖】本土增17例！ 10境外、6死亡 陳時中：本土近期最低

我國今日本土確診案例新增17例，境外移入10例，還有死亡案例6例。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，是自本土疫情爆發以來...

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

新冠肺炎疫情爆發後，新北屬於重災區，且接連多日為全台最多確診案例，不過新北市府自5月中開始設立篩檢站，再到設立熱區防疫中...

中興616公車一駕駛確診 54人PCR陰性出爐

大台北聯營中興巴士616路線公車有駕駛確診，新北市府衛生局今天表示，匡列56人快篩都是陰性，其中2人核酸檢測（PCR）結...

中彰特殊社交圈傳播鏈複雜 疫調回溯1個月相關接觸者

中彰年輕人特殊社交圈傳播鏈，目前彰化維持1人確診，另2人相關接觸者採檢陰性，但因屬高風險，仍在隔離，彰化縣府衛生局長葉彥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。