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環南市場15日再篩熱區 估近4000人

中央社 / 台北14日電
環南市場工作人員日前進行大規模PCR篩檢。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
環南市場工作人員日前進行大規模PCR篩檢。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

北市環南市場明天將再做一次大規模PCR，副市長黃珊珊指出不是普篩，而是針對有出現過確診者的漁產區、獸肉區及自治會；市長柯文哲表示，估要篩近4000人。

台北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。

副市長黃珊珊日前表示，因環南市場先前有PCR陽性案例，規劃15日針對攤商再篩檢。

媒體提問是市場全面普篩還是只有熱區，黃珊珊說，上週跟衛福部醫福會執行長王必勝討論，因分別在市場2樓漁產區及獸肉區、以及環南市場自治會驗出陽性，因此依照區塊匡列篩檢，自治會全體也要接受篩檢。

黃珊珊說，不是全面篩檢、而是針對熱區，相關事項都有正式會議紀錄，不是衛生局自己決定。

市長柯文哲說，批發市場案例跟苗栗電子廠不同，因為電子廠人員都是固定的，但批發市場人員流動複雜，「第一次快篩就發現連造冊都無法」，明天算是再檢查一次，估計要篩近4000人。

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