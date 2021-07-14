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桃園一境外移入個案 驗出Delta病毒株延長居隔

中央社 / 桃園14日電
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供

桃園市今天新增3例本土個案，2例在居隔範圍、1例調查中。桃市府表示，一名本來要在今天解隔的境外移入個案，經基因定序發現是Delta病毒株，因此繼續在集中檢疫所隔離。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增17例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔3例。

桃園市長鄭文燦今天下午直播說明疫情時表示，這3例本土個案中，有2例（案15427、案15434）是與確診者有接觸、居家隔離確診，有1例（案15418）是因為有症狀採檢確診，感染源調查中，目前匡列親友5人進行疫調；桃園市累計確診案例862人，目前居家隔離人數284人。

桃園市衛生局長王文彥表示，接獲中央流行疫情指揮中心通知，在7月5日公布的桃園市境外移入個案（案15155），是一名20多歲男性、從英國返台，基因定序是Delta病毒株。

王文彥表示，案15155在入境後是在台北的集中檢疫所隔離，本來今天要返家，因為基因定序出來後，繼續在台北集中檢疫所隔離。

桃園市政府表示，今天的個案足跡為7月6日去過桃園區大興藥局、7月10日去過中壢區千巧商店，另補充7月12日的個案足跡，包括博爾康生活藥局、自由聯盟超市龜山店、世貿五金行；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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