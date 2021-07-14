本土疫情爆發網路聲量衝第一 陳時中：壞聲量多就檢討

自本土疫情爆發後，輿情分析網站分析台灣政治人物等聲量排行，其中「聲量看政治」日前公布，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聲量排名第一，其次是台北市長柯文哲和新北市長侯友宜。陳時中說，聲量是高高低低，「我們也會稍微注意，如果壞聲量太多，就要自我檢討。」

對於國內疫情爆發，除了要防堵本土疫情、境外Delta變異珠、各地區群聚感染，對外必須洽購疫苗，還要力拚疫苗施打率。根據網路聲量觀察統計，指揮官陳時中名列前茅，對此他也表示，聲量高低有分為好聲量、壞聲量、爭議的聲量，代表大家對言論稍微注意到。

對此聲量的高高低低，他表示，也會稍微注意，「壞聲量太多，要自我檢討，另外爭議太多要講清楚，知道很困難，但我們盡量。」針對未來洽購疫苗多為AZ疫苗，是否會影響打氣，他也呼籲，防疫是全民一起，有疫苗就打，這是最重要基本原則。

陳時中指出，大家有一定喜好，加上各類訊息造成不同影響，會盡量有效率讓想打的人先打到，「若你不想要就只好等，若現在沒有這樣的進貨，這是不得已的辦法，不是說疫苗不打只能等在那，對整體施打策略不利，有多少鼓勵大家盡量打，若大家想等就讓想打的人先打。」

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