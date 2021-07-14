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中興616公車一駕駛確診 54人PCR陰性出爐
大台北聯營中興巴士616路線公車有駕駛確診，新北市府衛生局今天表示，匡列56人快篩都是陰性，其中2人核酸檢測（PCR）結果尚未出爐，其餘54人PCR都是陰性。
新北市府衛生局今天表示，這名聯營616公車司機，因兒子為確診個案，被列為匡列對象。他於8日至11日都沒有出勤，個案於11日前往採檢，12日確診，已給予集中檢疫安置。
新北市府交通局表示，台北市路線的中興巴士616公車，行經路線包括新北市新莊、台北市民權西路、天母等地。
交通局表示，接獲衛生局通報確診個案後，已經通知中興巴士泰山站全面消毒，同時匡列中興巴士泰山站42人，同一處發車的指南客運泰山站918路線、橘10、838路線的駕駛14人，一共56名司機採檢。
市府衛生局說，針對確診司機匡列56人快篩都是陰性，其中，2人PCR結果尚未出爐，其餘54人PCR都是陰性。
市長侯友宜今天在市政會議後接受媒體提問時表示，希望快速釐清接觸者健康狀況，讓大眾運輸能夠更安全。
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